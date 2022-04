Trequanda, torna la festa per la Beata Bonizzella

Nei primi due weekend del mese di maggio tornano nel centro storico di Trequanda le celebrazioni in onore di Beata Bonizzella, dopo due anni di cambiamenti dovuti alla pandemia

Dopo due anni di celebrazioni in forma minore a causa dell'emergenza sanitaria, tornano per il 2022 i festeggiamenti in onore della Beata Bonizzella a Trequanda. Recuperando la forma tradizionale delle celebrazioni, la festa si terrà la prima e la seconda domenica di maggio per ricordare la figura di Bonizzella Cacciaconti, cruciale nella storia del piccolo e incantevole borgo toscano. I festeggiamenti si aprono domenica 1° maggio fino a culminare il weekend successivo: sabato 7 maggio alle ore 18 con l'apertura dell'urna, per poi essere richiusa come da tradizione lunedì 9 maggio alle ore 21:30.La Beata Bonizzella. Vissuta nel XII secolo, a Bonizzella Cacciaconti sono attribuiti diversi prodigi, sia in vita che dopo la morte. Vedova Piccolomini, dedicò la sua vita ad aiutare i bisognosi e morì a circa settant'anni nella tenuta di Belsedere, dove si era ritirata per accommiatarsi dal mondo terreno. Il suo corpo venne ritrovato il 6 maggio 1500, quando dalla finestra del Consiglio comunale due consiglieri si accorsero che uno sciame di api entravano e uscivano da una fessura laterale della chiesa dei Santi Pietro e Andrea. Rimosse le pietre, venne ritrovato il corpo perfettamente conservato della Beata, che emanava un forte odore di incenso. Da quel momento l'urna è diventata il simbolo della fede locale, che viene riaperta annualmente in occasione delle celebrazioni.Il calendario delle iniziative. I festeggiamenti in onore della Beata Bonizzella si apriranno domenica 1° maggio alle ore 14:30 con il pellegrinaggio all'edicola delle Petronte e proseguiranno martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 maggio alle ore 21 con il Triduo in suffraggio dei defunti, per i giovani e per le famiglie. Venerdì 6 maggio alle ore 17 i ragazzi della prima media presentano “Beata” laboratorio teatrale diretto da Olga Rossi; alle ore 21:30 la XVIII Rassegna Corale presso la chiesa parrocchiale. Sabato 7 maggio alle ore 16 caccia al tesoro per bambini e ragazzi, alle ore 18:30 apertura dell'Urna della Beata Bonizzella e alle ore 21 serata musicale in piazza Garibaldi. Domenica 8 maggio alle ore 8:30 “In cammino con Bonizzella”, passeggiata di 8km con momenti di Fitness Workout, alle 8:30 e alle 11:30 S.Messe nella chiesa parrocchiale, alle ore 16 processione con la Banda “La Folkloristica”, alle ore 17 concerto bandistico, alle ore 18 tombola in piazza. Lunedì 9 maggio alle ore 11:30 S.Messa concelebrata dal vescovo monsignor Stefano Manetti con i sacerdoti della Vicaria, alle ore 17 esibizione dei cani molecolari della Protezione Civile, alle ore 21:30 chiusura dell'Urna della Beata Bonizzella e alle ore 22:15 spettacolo pirotecnico.Sarà attivo uno stand gastronomico sabato 7 maggio per la cena e domenica 8 maggio per il pranzo e per la cena, inoltre sarà possibile anche l'asporto. Durante i giorni dei festeggiamenti sarà aperta anche la tradizionale “Fiera di Beneficienza” nel centro storico di Trequanda.